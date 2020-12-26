دراسة فريدة: طريقة سهلة للغاية تدمر كورونا بأقل من 30 ثانية

2020/12/26 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

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كشفت دراسة فريدة، امكانية قتل كورونا بطريقة سهلة للغاية، وذلك باستخدام مصابيح LED التي تضيء بالأشعة فوق البنفسجية، التي لا تحتاج سوى أقل من نصف دقيقة لتدمير أكثر من 99.9 في المئة من الفيروس، فضلا عن قدرتها على تطهير الأسطح من الجائحة بشكل فعال.

وقالت قائدة الدراسة، البروفيسور هاداس مامان، رئيسة برنامج الهندسة البيئية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة تل أبيب، "اكتشفنا أنه من السهل للغاية قتل كورونا باستخدام مصابيح LED التي تضيء بالأشعة فوق البنفسجية."

وبحسب صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية، فان هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في العالم.



فيما سبق أن نشرت مجلة الكيمياء والبيولوجيا الضوئية مقالة حول هذا الموضوع.

وأعطت البروفيسور مامان أمثلة لما يمكن تنظيفه بالأشعة مشيرة إلى أن الطاقم الطبي مثلا يمكنه أن يستعملها لتطهير لوحات المفاتيح الحاسوبية وغيرها من الأسطح في المستشفيات، وفقا للصحيفة.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن تركيب هذه المصابيح في نظام التهوية ومكيفات الهواء لتعقيم الهواء الذي ينتشر في الغرف.

ولطالما عرف بأن لدى الأشعة فوق البنفسجية أثرا تعقيميا لأن الأشعة تدمّر التركيبية الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.

وتمكن الفريق من قتل الفيروس باستخدام مصابيح LED رخيصة و لا تستهلك إلا القليل من الطاقة ولا تحتوي على الزئبق مثل بعض مصابيح الأشعة فوق البنفسجية العادية.

ولا يزال فيروس كورونا موضوعا لأبحاث متعددة في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي بدأ التلقيح في بعض دول العالم، بلغت حصيلة الإصابات حتى الآن أكثر من 79,758,000 شخص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 50,405,700 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و750 ألفا و780 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره نهاية كانون الاول 2019.

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