البيجيديون تائهون . - سعيد الكحل

2020/12/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تفاجأ إسلاميو حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح بالتطورات المتسارعة التي تعرفها قضيتنا الوطنية الأولى ، خصوصا مع قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية واستئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل .



ونظرا لقلة خبرتهم بالعلاقات الدولية التي تربط المغرب ببقية الدول ، والتي لا تحكمها الإيديولوجية ، ظلوا غافلين عن مجرياتها وكواليسها منشغلين بالريع السياسي وتوز ......





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