الوضع جدال (مسرحيه ميكروتياترو) - حسام الدين مسعد

2020/12/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد «الوضع جدال »الشخصيات :1-هو .في العقد الثالث من العمر 2-عامل النظافه .رجل في ريعان الشباب قوي البنية الجسميه يرتدي زي عامل النظافه المكان :داخل مكتبة عامه (يجلس هو علي منضده يتصفح كتاب بعنوان أسطورة سيزيف يراعي دخول الجمهور علي هو الجالس مسترسل في مطالعة كتابه الي ان يستقر الجمهور علي مقاعده في صفين متقابلين يمين ويسار المنضده ثم يدخل عامل النظافة ممسكا بأدوات النظافه ينظر إلي ه ......





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