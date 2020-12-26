إبراهيم وبنو إسرائيل والسلالة المباركة - عباس علي العلي

2020/12/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من الإشكاليات التأريخية التي شوشها تدخل الإنسان في النص الديني وإعادة كتابته وفقا لما يريد له أن يكون مدفوعا بالأنانية مرة وبالرغبة في تغيير الحقائق لأهداف ومرامي خاصة، هي قصة إبراهيم عليه السلام وبنية من بعده والعهد الذي قطعه الرب له في أن يبارك في نسله ويعطيه ألأرض المقدسة أخر ما جاء في المرويات التأريخية، أستمعت لعدة محاضرات للدكتور المؤرخ والأتاري العراقي فاضل الربيعي الذي له رؤية وقراءة تأريخ ......





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