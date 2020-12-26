العراق يطمح بإنتاج (6) ملايين برميل نفط يوميا

2020/12/26 | 22:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، عزمها الشروع برفع الطاقة التصديرية لمنظومة الصادرات إلى 6 ملايين برميل يومياً بعد العام 2023.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الوزارة حريصة على الاسراع في انجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية».

وذكر حطاب خلال زيارته وتفقده مستودعات الفاو النفطي ان «هذه الزيارة تاتي تنفيذا لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار لمتابعة مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل انشاء (24) خزاناً بطاقة (58) الفاً تهدف الى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من (3،5) ملايين برميل الى (6) ملايين برميل باليوم بعد عام 2023».

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة «أوبك» بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداته.

واضاف، «هنا «نشير الى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا»، مؤكدا «تحقيق نسبة عالية من برنامج تنفيذ هذه المشاريع سواء الاعمال المناطة بشركة المشاريع النفطية اوشركة ابن ماجد».

وتشمل هذه المشاريع «انشاء وبناء محطات توليد كهربائية ومضخات توربينية افقية ومضخات مساعدة عمودية وانابيب ومحطات واجهزة سيطرة ومنظومات اطفاء فضلا عن تاهيل المعدات المتوقفة وغير ذلك».



واشار حطاب الى ان «خطط الوزارة تهدف ايضاً الى تنفيذ مشروع الانبوب البحري من مستودع الفاو الى مؤانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية».

في أبريل الماضي، توصل تحالف «أوبك +» إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من آب، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى نيسان 2022.

من جهته، قال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة ان «اهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً».

فيما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس «اهمية الجهد الوطني في تنفيذ هذه المشاريع المعقدة ، وفق المواصفات النوعية المطلوبة وان شركته تنفذ (16) خزاناً بطاقة (58) متراً مكعب للخزان الواحد، وان شركة بن ماجد تنفذ (8) خزانات بطاقة (58) متراً مكعباً فضلا عن المشاريع الملحقة بها».

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 3.39 مليار دولار.



والتي أصدرتها شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطمح بإنتاج (6) ملايين برميل نفط يوميا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطمح بإنتاج (6) ملايين برميل نفط يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).