حريق ’هائل’ في الأعظمية وفرق الإطفاء تستنفر (صور)

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، السبت، حريقا، اندلع في مخزن مواد كهربائية بمنطقة الأعظمية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020)، إن "مفارزنا في مركز الأعظمية، تمكنت من الوصول إلى محل حادث حريق بمنطقة الأعظمية ببغداد، بعد تلقيها بلاغا، وذلك بوقت قياسي قصير، وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي انحاء المخزن بدون اي أضرار بشرية".

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