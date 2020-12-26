تأخر الرواتب يسبب ركودا في سوق هدايا الكريسماس

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الازمة الاقتصادية التي يمر بها اقليم كوردستان انعكست سلبا على اسواق الاقليم ومنها محال بيع الهدايا وأشجار الميلاد، فاغلب الناس تعاني من ضائقة مالية بسبب تاخير الرواتب وباتوا يهتمون بالاشياء الأكثر ضرورية لحياتهم المعيشية.

يقول بيشوا نقيب، صاحب احد محال بيع مستلزمات اعياد الميلاد لـ PUKmedia، "هذا العام لا اسواق لنا فالازمة المالية وارتفاع سعر الدولار اثر على اسواقنا كنا نتامل ان تكون ايام اعياد الميلاد أفضل لكن مع الاسف تاثر سوقنا كثيرا ,فالناس غير مهتمة بإقامة زينة الكريسماس او شراء الهدايا للاخرين يبدو ان الاوضاع الصعبة انعكست ظلالها على اوضاع الناس المادية والنفسية."

من جانبه اشار سورين محمد وهو يبيع اشجار الكريسماس "اتممنا الاستعداد هذا العام لبيع اشجار الميلاد لكن انصدمنا بارتفاع سعر الدولار الذي سبب ركودا بالاسواق, فالناس قلقة من الاوضاع هنا في السليمانية فالرواتب لا زالت متاخرة والوضع الاقتصادي المتردي شمل الجميع دون استثناء وهو ما سبب خسائر لنا رغم اننا لم نرفع الاسعار لكن جيب المواطن فارغ".

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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