الانبار تبين اسباب انخفاض التبادل التجاري في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن 

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، السبت، اسباب انخفاض التبادل التجاري في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” نسبة التبادل التجاري بين العراق والاردن عبر منفذ طربييل الحدودي غربي الانبار، على خلفية قيام العديد من التجار بنقل بضائعهم وتحويل مسارها من كمرك منفذ طربييل الى كمرك البصرة لوجود وسطاء يعملون على اجراء عمليات تخفيض لنسبة الكمرك تحت تأثيرات سياسية باتت معروفة لدى الجميع “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان” من اسباب انخفاض عمليات التبادل التجاري في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن تعود ايضا الى عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلد ناهيك من وجود تأثيرات سياسية تقوم بها جهات متنفذه من اجل الهروب من الرسوم الكمركية وتحويلها الى كمرك البصرة لغرض تخفيض الرسوم ، مبينا ان” حركة التبادل التجاري في منفذ طربييل كانت قوية الا ان تطبيق اجراءات الرسوم حسب القانون حالت دون زيادة عدد الشاحنات القادمة من الاردن باتجاه المنفذ “.

يشار الى ان منفذ طربييل الحدودي مع الاردن وصل الى اعلى مستوى لها خلال ايام من افتتاح ووصل عدد الشاحنات الى نحو 2000 شاحنة في اليوم الواحد “.



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