تحرير سائق سايبا تم اختطافه في واسط

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت، تحرير سائق عجلة نوع سايبا تم اختطافه في منطقة النعمانية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أبطال قسم شرطة النعمانية حرروا مختطفا بعد ان قامت مجموعة متكونة من أربعة أشخاص بخطفه حيث كان المخطوف يستقل عجلته نوع (سايبا) ولاحقته سيارة سوداء أوقفته وتم خطفه الى مكان في قضاء النعمانية".

واضاف البيان أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير القسم وعدد من الضباط الأكفاء والمنتسبين الشجعان وتم جمع المعلومات والوصول الى المكان المقصود وتحرير المختطف وإلقاء القبض على احد الجناة وضبط سلاح الجريمة معه".

وتابع أن "أقوال الجاني واعترافاته صراحة بقيامه بمعية المتهمين الهاربين بخطف سائق السايبا تم تدوينها"، لافتا إلى أن "القسم ما زال مستمراً بإجراءاته في جمع المعلومات بخصوص الهاربين ممن ارتكبوا هذه الجريمة وسيتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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