مرور البصرة : الايرادات المستحصلة بلغت اكثر من 25 مليار دينار لغاية نهاية الشهر الماضي

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت مديرية مرور البصرة ان إيرادات المديرية المستحصلة بلغت 25 مليارا و 250 مليون دينار لغاية نهاية شهر تشرين الثاني .وقال مدير مرور البصرة العميد عادل فياض السوداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / :" بالرغم من توقف العمل في تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق بسبب الظرف الصحي وجائحة كورونا ، بلغت الايرادات المستحصلة 25 مليارا و 250 مليون دينار لغاية نهاية شهر تشرين الثاني ، ماعدا رسوم الطرق والجسور وأجور الخدمة" .واشار السوداني الى :" ان إيرادات العام الماضي بلغت 22 مليارا و800 مليون دينار"./ انتهى

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