ندى شاكر جودت: البرلمان لن يمرر موازنة الحكومة دون تعديلات

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت :" ان البرلمان لن يمرر موازنة الحكومة دون تعديلات " .وقالت جودت في تصريح متلفز:" ان اخطاء الحكومات المتعاقبة اوصلت البلد الى الضائقة المالية "، مضيفة :" انالكاظمي يتحمل عبء سوء التخطيط الاقتصادي للاعوام السابقة ".وتابعت :" ان البرلمان لا يتحمل تأخر اقرار الموازنة كونها ارسلت لاحقا"، مشيرة الى :" ان الحكومة خفضت سعر الدينار دون دراسىة ، ولم تنصت للبرلمان قبل تخفيض سعره "./انتهى2

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