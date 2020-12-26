شاهد.. رسالة وفاء من فصائل المقاومة بدمشق لشهداء قادة النصر

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بحضور السفير الايراني وشخصيات سياسية ...

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