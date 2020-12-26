علماء العراق: القادة الشهداء قد كانوا السدّ المنيع أمام توسع الارهابيين في المنطقة

2020/12/26 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد جمع من الطلبة وعلماء الدين في الحوزة العلمية في النجف الاشرف بالعراق في بيان لهم اليوم السبت ان القادة الشهداء قد كانوا السدّ المنيع أمام توسع ا...

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