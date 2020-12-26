اعتبارًا من 1 يناير.. “واتس آب” سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

2020/12/26 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قد لا يتمكن مستخدمو تطبيق التراسل العالمي الشهير ”وآتساب“ من إرسال الرسالة المعتادة ”سنة جديدة سعيدة“ بعد منتصف ليلة رأس السنة.وحذرت تقارير متداولة على شبكة الإنترنت من أن مستخدمي بعض طرز أجهزة الأيفون والأندرويد سيحتاجون إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم توقف خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك عن العمل على طرز …

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