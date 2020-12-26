غداً..  انطلاق بطولة العراق للمصارعة الحرة للنساء

2020/12/26 | 22:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تنطلق يوم غد الاحد بطولة اندية العراق للنساء للمصارعة الحرة في محافظة الديوانية.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة شعلان عبد الكاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “بطولة اندية العراق ستنطلق يوم غد الاحد على بساط قاعة نادي الرافدين في محافظة الديوانية بمشاركة واسعة من اندية محافظات بغداد والبصرة وكركوك والسمارة والديوانية والسليمانية”.

و اوضح “ستستمر البطولة لمدة ثلاثة ايام للفئات ( متقدمات و شابات و ناشئات ) لفعالية الحرة ضمن منهاج الاتحاد المركزي الذي يعمل مجلس الادارة على تنفيذه من اجل اختيار المنتخبات الوطنية للاستعداد للاستحقاقات المقبلة”.

واكد عبد الكاظم على “اهمية توزيع نشاطات الاتحاد على المحافظات التي تنتشر فيها قاعدة اللعبة بشكل واسع ومنح المحافظات استحقاقها باحتضان المنافسات وعدم اقتصارها على العاصمة فحسب”.

واشار الى ان “الاتحاد المركزي يبذل جهودا كبيرة للاستمرار بعطائه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت على الرياضة العراقية خلال ازمة كورونا و عدم استلام الميزانية المالية الخاصة بالاتحاد”.



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