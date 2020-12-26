2020/12/26 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير منظمة الصحة العالمية: هذه الجائحة ليست الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير منظمة الصحة العالمية: هذه الجائحة ليست الأخيرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير منظمة الصحة العالمية: هذه الجائحة ليست الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).