2020/12/26 | 22:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، يوم السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي”: عدد الإصابات 149 موزعة كالآتي: أبو غريب——–٣٥ الإعلام———–٣ البياع————١٠ التاجي———–٢ الحرية———–١٥ الدورة———–٢٠ السيدية———-٤ الشعلة———–٩ الطارمية———-٥ العامرية———-٤ العطيفية———١ الغزالية———-٤ القادسية———١ الكاظمية———٢ المحمودية——-١٧ المنصور———-١ اليرموك———-٢ حي الجامعة——-٤ حي الجهاد——–١ حي العامل——–٥ حي العدل———١ الصالحية———٣ الشفاء: 240 الوفيات: 1

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبو غريب في المقدمة..



صحة الكرخ تعلن أعداد الشفاء والاصابات بفيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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