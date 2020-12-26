بايدن يحذر من “عواقب وخيمة” في حال عدم توقيع ترامب خطة مواجهة كورونا

2020/12/26 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي حذّر الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن اليوم السبت، من ”عواقب وخيمة“، إذا استمر الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات ”كوفيد-19“.وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات طال انتظارها بينما يتحضر ملايين الأمريكيين لخسارة تقديمات ومواجهة الطرد، طالبا من …

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