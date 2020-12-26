الارسنال يقسو على تشيلسي في دربي لندن

2020/12/26 | 22:50 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق الارسنال فوزاً عريضاً وكبيراً على ضيفه فريق تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي ضيفها ملعب الامارات لصالح الجولة 15 من الدوري الانكليزي.

قدم الارسنال في هذه المباراة اداء هو الافضل له هذا الموسم حيث اخرج لنا مدرب الفريق مكائيل ارتيتا لمعان المدفعجية ودخلوا اللقاء بقوة بعدما تصدت العارضة لكرة ماونت تمكن لاكزيت من تسجيل هدف الارسنال الاول في الدقيقة (34) من علامة الجزاء ، وقبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني تمكن جرانيت شاكا في الدقيقة (44) من تعزيز النتيجة بهدف ثاني من تسديدة صاروخية عن طريق ركلة حرة لم يستطيع حارس تشيلسي ميندي من صدها لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

في الشوط الثاني دخل تشيلسي منهاراً تائهاً في الملعب ليستفيد الارسنال من ضياع خصمه ويسجل هدف ثالث من الشاب ساكا في الدقيقة (56) ، ثم استمر بعدها الارسنال مسيطراً على الاداء والنتيجة ليضيع المصري محمد النيني كرة لم يستطع احد صدها سوى العارضة قبل ان يقلص ابراهام النتيجة لتشيلسي في الدقيقة (85) حتى عاد تشيلسي ليؤكد خسارته هذه المباراة بعد ان اضاع جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة (91) وليسمح لعشاق الارسنال بالافراح في اعياد الميلاد بعد موسمهم المخيب.

بهذه النتيجة ارتقى ارسنال الى المركز 14 برصيد 17 نقطة وحل تشيلسي سادساً بـ 25 نقطة

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