مواقع الإصابات الجديدة في جانب الكرخ

2020/12/26 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 149 موزعة كالآتي:

أبو غريب--------٣٥

الإعلام-----------٣

البياع------------١٠

التاجي-----------٢

الحرية-----------١٥

الدورة-----------٢٠

السيدية----------٤

الشعلة-----------٩

الطارمية----------٥

العامرية----------٤

العطيفية---------١

الغزالية----------٤

القادسية---------١

الكاظمية---------٢

المحمودية-------١٧

المنصور----------١

اليرموك----------٢

حي الجامعة-------٤

حي الجهاد--------١

حي العامل--------٥

حي العدل---------١

الصالحية---------٣

الشفاء: 240

الوفيات: 1

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