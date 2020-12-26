تنظيمات السليمانية تكرم عددا من طلبة كلية الطب

2020/12/26 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت 26/12/2020، بتكريم عدد من طلبة كلية الطب بجامعة السليمانية على دورهم التطوعي في مواجهة فايروس كورونا.

التكريم تم في مراسيم خاصة على قاعة الشهيد آرام في مبنى مركز تنظيمات السليمانية بحضور جزا سيد مجيد مسؤول تنظيمات السليمانية، والدكتور رضا حسن رئيس جامعة السليمانية وعدد من اساتذة الجامعة، حيث تم تكريم عدد من طلبة كلية الطب ممن عملوا بشكل طوعي في خدمة الخط الساخن رقم 122 والخاص باستقبال المكالمات من المواطنين بشأن فايروس كورونا.

وقام الطلبة المكرمون خلال عملهم بالرد على 200 الف اتصال هاتفي، ومتابعة ملفات 30 الف مصاب بفايروس كورونا.

PUKmedia / خاص

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