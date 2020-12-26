عالم كوردي يحصل على جائزة الفيزياء الكندية

2020/12/26 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شحصل البروفيسور الكوردي ابراهيم كريمي على جائزة جمعية علماء الفيزياء في كندا للعام 2020، جراء بحوثه التي اجراها في مجال الفيزياء.

والبروفيسور ابراهيم كريمي من اهالي مدينة سيقز بشرق كوردستان، وهو استاذ فيزياء في جامعة اوتاوا الكندي.

يذكر ان جمعية علماء الفيزياء الكنديين تأسست عام 1945 وتضم في عضويتها نحو 1600 شخص في كندا وامريكا، ومنذ 1970 تقوم بتوزيع الجائزة سنويا للعلماء الفيزيائيين تقديرا لبحوثهم العلمية.

PUKmedia / متابعة

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