المدفعجية يمطرون مرمى البلوز بثلاث قذائف بالدوري الانكليزي

2020/12/26 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي ارسنال / المدفعجية / من تحقيق فوز مهم على تشيلسي / البلوز/ بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الانكليزي الممتاز / البريميليغ/.سجل اهداف المدفعجية كل من لاكزيت في الدقيقة 34 من ضربة جزاء و تشاكا في الدقيقة 44 وساكا في الدقيقة 56 ، بينما سجل ابراهام هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 85.واضاع زميله جورجينهو تقليص الفارق باضاعته ضربة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة.وبخسارته اليوم تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 25 نقطة ،بينما تقدم ارسنال للمركز 14 برصيد 17 نقطة./انتهى3

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