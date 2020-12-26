الصحة العالمية: هذه الجائحة ليست الاخيرة

2020/12/26 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهنوم غيبريسوس :" ان جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الاخيرة ".وقال غيبريسوس في تصريح صحفي :" ان هذا امر واقع ، ومن الصعب التصديق بان كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الاطلاق منذ عام واحد فقط".واضاف : " عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الاشهر الـ12 الماضية ".وشدد على :" ان تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة الى المجتمعات والاقتصادات".وتابع : " لكن كل هذا يجب الا ن يمثل مفاجأة"، مبينا انه :" على مدار سنوات طويلة ذكرت تقارير وابحاث وارشادات متعددة ان العالم ليس جاهزا لمواجهة اي جائحة "./انتهى3

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