بسبب ترامب.. بايدين يحخذر من عواقب وخيمة

2020/12/26 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحذيرا من "عواقب وخيمة" في حال استمر الرئيس دونالد ترامب في إرجاء التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية بشأن "كوفيد 19" الذي أقره الكونغرس.

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