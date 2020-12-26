دولة مجاورة للعراق ..تتحدث عن السلالة الجديدة لكورونا

2020/12/26 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، إن بلاده لم تسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

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