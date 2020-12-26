إيران تعلن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

2020/12/26 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.وذكر …

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