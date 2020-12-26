نتانياهو لملك المغرب: أريد أن أنهي المكالمة بجملة من فيلم

2020/12/26 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، جملة من الفيلم الشهير "كازابلانا" ليختم اتصاله بالعاهل المغربي محمد السادس، وفق مقطع فيديو نشره على صفحته على توتير.

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