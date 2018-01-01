بعد سجال التصريحات.. لقاء يجمع العبادي مع المتحدث باسم الصدر

2020/12/26 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، ملف الانتخابات والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وذلك خلال استقباله صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث ما يشهده البلد من تحديات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والامني ، والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق خطط واستراتيجيات مدروسة".

وأضاف، "كما ناقش اللقاء إجراء الانتخابات المبكرة، بما يضمن نزاهتها وحياديتها وعدم التلاعب بنتائجها، وتوفير جميع مستلزمات انجاحها، باعتبارها أحد المطالب الشعبية، وتشجيع المواطنين للانتخاب واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل".

وعلق ائتلاف النصر، بزعامة، رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، في وقت سابق، بشأن تصريح صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن محاربة الفساد، خلال فترة حكم العبادي.

وذكر بيان للائتلاف، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2020)، أن "ائتلاف النصر يعتبر تصريح الشيخ صلاح العبيدي وتقييمه لمواجهة العبادي للفاسدين تصريحا مخالفا للحقيقة والانصاف، وننصح الشيخ العبيدي بمراجعة تصريحاته في مقابلات سابقة له، والتي أكد فيها سعي العبادي وحكومته (ان يخطو خطوات ايجابية باتجاه الإصلاح ..



وان حكومة العبادي أبدت تجاوبا نسبيا افضل من البرلمان في اجراء الاصلاح..



وان حكومة العبادي في أكثر من تصريح كانت تبدي بمعنى من المعاني رغبتها باجراء هذه الإصلاحات وشكواها من القيود التي يكبلها بها البرلمان في الإصلاحات) حسب تصريحات الشيخ السابقة والتي عبرت عن رأيه الايجابي انذاك من اصلاحات العبادي ضد الفاسدين".

وأضاف البيان، "كما ندعوه وندعو الآخرين الى مراجعة علمية وموضوعية لتقييم مرحلة حكم العبادي، والتي كانت الأفضل والأكثر فاعلية بمنهج وخطط وإجرءات مكافحة الهدر والفساد، وكان يرنو لاستكمال شوط بناء الدولة بعد تحريرها وتوحيد أركانها بما يفكك منظومات الفساد المنتشرة كثقافة والمحمية بنظام المحاصصة والتخادم السياسي".

وأكد البيان أن "على المنصفين، اعتماد المعايير بالحكم على الأداء وتقييم النتائج، لا ان يطلقوا الاحكام جزافا، ومعايير الحكم هي: (المنهج والمنجز والزمن والمؤشر)،..



فالسؤال: هل أنَّ منهج العبادي كان منهج فساد، وهل أنه حقق أي منجزات بمكافحة الفساد، وهل أنَّ المؤشرات تؤكد هذا المنهج والمنجزات؟ أيضا: هل أنَّ فترة حكم العبادي كانت فترة رخاء واسترخاء ليأخذ مداه بمعالجة جميع ملفات الدولة بأريحية؟ أم أنه أستلم ركام دولة وعليه أولاً تحريرها وإعادة تماسكها ثم الشروع بعمليات الإصلاح والتصحيح؟ وهل أنَّ حجم الخراب والفساد والفوضى التي ورثها العبادي تُحل بضربة واحدة، وبإجراء واحد؟ أم أنها من السعة والتعقيد والتداخل والإمتداد ما تحتاج إلى الوقت والصبر والحكمة بإقتلاعها واجتثاثها؟".

وتابع، أن "الرجل قضى سنوات حكمه وهو يخوض حروبا متعددة معقدة لحفظ البلاد، ومع ذلك حقق ما عجز عنه الاخرون بمواجهة الفساد والهدر، ذلك ما نصّت عليه مؤشرات ’منظمة الشفافية الدولية’ التي أكدت أنّ مؤشر الفساد في العراق إنخفض إلى 17% خلال فترة حكم العبادي، وأنَّ حكومته كمنهج ومنجزات وبزمن صعب وقياسي استطاعت التقليل وبفاعلية من الهدر والفساد، وإنها كانت تسير بالإتجاه الصحيح للحد من الفساد لو استمرت بالحكم وإدارة البلاد".

وقال ائتلاف النصر إنه "بالرغم من ذلك يُقال: ما هي المنجزات التي حققها العبادي بمواجهة الفساد؟، وباعتباره تراث دولة، نورد هنا البعض مما قامت به حكومة العبادي":

إيقاف تصدير النفط غير المشروع عبر اقليم كردستان، والذي وفّر لخزينة الدولة مليارات الدولارات.

الاستعانة بالخبرات الدولية في ميدان مكافحة الفساد واستقدام محققين دوليين لملاحقة أموال وأملاك المتهمين بالفساد داخل العراق وخارجه، وتم بالفعل سجن عدة أشخاص.

تم ولأول مرة في تاريخ العراق جلب مسؤولين سابقين كبار مخفورين من خارج العراق ليحاكموا بتهم الفساد (وزراء ودرجات خاصة).

تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة العبادي نفسه، لضمان التنسيق الفاعل بين المؤسسات المعنية بالفساد لتأدية وظائفها.

إقـرار مشروع قانون الكـسب غير المشروع (من أين لك هذا) 2016م، وهو أول مشروع قانون يعني بالذمة المالية ويحوي جزاءات وآليات لقياس تضخم الذمة المالية، ولم يقره مجلس النواب.

تشريع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58 لسنة 2017) والقانون يوفر حماية للشهود والخبراء والمخبرين والضحايا في ميدان مكافـحة الفساد.

إعادة النظر في تسنم كبار الموظفين الذين أحيلوا إلى القضاء بتهم فساد لمناصبهم وإعفاء عدداً منهم.

مواجهة الهدر في المال العام، وتشكيل الفريق المعني باسترداد الأموال والمجرمين.

العمل على سد منافذ الفساد في الكـمارك عن طـريق وضع آليات وإجـراءات مستحدثة بالاستعانة بالخبرات الدولية.

تخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين إلى النصف.

تخفيض عدد الحمايات الشخصية الى 90% والتي كانت تستنزف الموازنة والقوات الأمنية.

إلغاء القوانين الخاصة بالرواتب التقاعدية العالية للمسؤولين خارج قانون التقاعد الموحد.

إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات التابعة لها.

إلغاء المناصب الزائدة، نواب رئيس الجمهورية والرئيس مجلس الوزراء.

وذكر الائتلاف أنه "لتقييم منصف لمرحلة العبادي، نطالب بمراجعة البيانات الرسمية لهيئة النزاهة، ودراسة تقاريرها للسنوات من 2015 إلى 2018، لنرى المنجزات التي تحققت بفعل إجراءات حكومة العبادي وتعاونها بمجال مكافحة الفساد"، فيما أوردوا معطيات رسمية وفق التقارير السنوية لهيئة النزاهة:

«سنة 2015»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية (18969) حسم منها (13067)، والمحالون إلى محكمة الموضوع (3955) متهماً، منهم (18) وزيراً ومن هم بدرجته صدر بحقهم (32) قرار إحالة و (185) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم صدر بحقهم (326) قرار إحالة.



وبلغ مجموع الأموال العامة التي استردت والتي صدرت أحكامٌ بردها والتي أوقف هدرها حفاظاً على المال العام (1.169.306.086.13) تريليوناً ومائة وتسعة وستون ملياراً وثلاثمائة وستة مليوناً وستة وثمانون الفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً عراقياً.



وبلغت قرارات منع السفر (334)، شملت (20) وزيراً ومن بدرجته و(314) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

«سنة 2016»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا )18028) حسم مِنها (13863)، وبلغت أوامر القبض (3198) أمراً نفذ منها (836) أمراً، وبلغ عدد احكام الإدانة التي اكتسبت الدرجة القطعية (355) حكما منها (4) احكام صدرت بحق وزيرين و(18) حكما بحق (18) من ذوي الدراجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.



وبلغ مجموع الأموال العامة التي استرجعت والتي منع أو أوقف هدرها (2،599،814،370،55) ترليونان وخمسمائة وتسعة وتسعين مليارا وثمانمائة واربع عشر مليونا وثلاثمة وسبعين الفا وخمسمائة واربعة وخمسين دينارا عراقيا.

«سنة 2017»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا (٢٠٨٨٠) أُنجزَ منها ( ١٦١٨٠)، وبلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (٣١٥) قرارا، وتم تنفيذ (٢٩٣) عمليَّة ضبطٍ، وبلغ عدد المتَّهمين المتُلبسين (٤٨٣) مُتَّهماً، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة المحالة إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات (٢٤١٢) قضيَّة، تضمَّنت (٣٩٠١) قراراً بالإحالة، أُحيل فيها (٣٠٩٥) مُتَّهماً، منهم (١٨) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقِّهم (٢٤) قراراً بالإحالة، و (١٧٦) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقِّهم (٢٨٥) قراراً بالإحالة.



وبلغ مجموع الأموال العامَّة التي تم استرجاعها والتي منع أو أوقف هدرها (١٬٣٠٥٬٦٩٤٬٦٤٤٬٤٩٢) ترليوناً وخمسة وثلاثمائة مليارٍ وستمائةٍ وأربعةً وتسعين مليوناً وستمائةٍ وأربعةً وأربعين ألفاً وأربعمائةٍ واثنين وتسعين ديناراً عراقياً.

«من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018»

بلغ العدد الكلي للبلاغات (1361) بلاغاً بنسب إنجاز 96%، وعدد الإخبارات (1916) إخباراً بنسب إنجاز 62.4%، وبلغ عدد القضايا الجزائية (4563) قضية بنسب إنجاز 61.5%، وبلغ عدد أوامر الإستقدام القضائية (2791) أمراً بحق 3258 متهماً منهم 10 وزراء ومن بدرجتهم و171 من أصحاب الدرجات الخاصة وبنسبة انجاز 76%، وبلغ عدد أوامر القبض القضائية (1071) أمراً ونسبة إنجاز 56.94%، وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية (736) أمراً منها 10 أوامر صدرت بحق 7 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة، وبلغ عدد قرارات المنع من السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (97) قراراً منها 3 لوزير ومن بدرجته و 10 من الدرجات الخاصة و84 من هو دونهم، وبلغت عمليات الضبط لرشاوى واختلاسات وتزوير 216 عملية ضبط، وبلغ عدد القضايا الجزائية المحالة الى محكمة الموضوع (الجنح والجنايات) (1041) قضية، وبلغ مجموع الأموال العامة المسترجعة ما يقارب (386) مليار دينار عراقي، وبلغ عدد ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً (144) ملفاً، وعدد ملفات استرداد الأموال المهربة (40) ملفاً.

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