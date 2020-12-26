العبادي والمتحدث باسم الصدر يبحثان اجراء الانتخابات المبكرة

2020/12/26 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادبحث رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، مع الناطق باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي، إجراء الانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العبادي استقبل في مكتبه اليوم السبت، صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، وجرى خلال اللقاء بحث ما يشهده البلد من تحديات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والامني ، والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق خطط واستراتيجيات مدروسة".واضاف البيان: أن "اللقاء ناقش إجراء الانتخابات المبكرة، بما يضمن نزاهتها وحياديتها وعدم التلاعب بنتائجها ، وتوفير جميع مستلزمات انجاحها ، باعتبارها احد المطالب الشعبية ، وتشجيع المواطنين للانتخاب واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل".

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