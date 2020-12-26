العبادي يبحث مع الناطق باسم الصدر اجراء الانتخابات بما يضمن نزاهتها وحياديتها

2020/12/26 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الشيخ صلاح العبيدي ، التحديات التي تواجه البلد وسبل معالجتها.وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان لمكتب العبادي ، بحث ما يشهده البلد من تحديات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والامني ، والسبل الكفيلة بمعالجتها وفق خطط وستراتيجيات مدروسة.كما ناقش الجانبان اجراء الانتخابات المبكرة ، بما يضمن نزاهتها وحياديتها وعدم التلاعب بنتائجها ، وتوفير جميع مستلزمات انجاحها ، باعتبارها احد المطالب الشعبية ، وتشجيع المواطنين على الانتخاب واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل./انتهى3

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