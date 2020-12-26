بسبب كورونا .. ايران توسع فرض حظر التجول ليشمل 330 مدينة وبلدة

2020/12/26 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال التلفزيون الإيراني مساء اليوم السبت :" إن إيران مدت حظر التجول ليلا إلى 330 مدينة وبلدة، يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، وذلك في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.وقال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم فريق العمل الوطني المعني بمتابعة تطورات كوفيد-19، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي :" ان الحظر المفروض من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا في 108 مدن سيجري تطبيقه ايضا في المدن الأقل عرضة لخطر التفشي".وأدى الحظر، الذي يشمل منع استخدام السيارات الخاصة بهدف تقليل مستوى الاختلاط بين الناس، إلى فرض قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة خلال الأسبوع الماضي.وأعلنت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة في التلفزيون الرسمي ، عن وفاة 134 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الإصابة بكوفيد-19، وهو أقل عدد وفيات منذ 13 أيلول، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 54 ألفا و574 ، في أكثر البلدان تضررا من الجائحة في منطقة الشرق الأوسط.كما سجلت إيران 5760 إصابة جديدة بالفيروس، في ما يمثل أيضا أدنى عدد منذ 22 تشرين الأول، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و194 ألف و964 إصابة.وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قال يوم الخميس إن بلاده حصلت على موافقة أميركية لتحويل أموال إلى مصرف سويسري لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من تحالف (كوفاكس) الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، دون أن يحدد اللقاح الذي ستشتريه.وشكا الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم السبت ، من أن العقوبات الأميركية جعلت من الصعب توفير المال اللازم لشراء لقاحات.وقال "رتبنا للحصول على أموال من بنك لشراء لقاحات من كوفاكس، لكنهم قالوا: تحتاجون موافقة من الولايات المتحدة ".وإدارة الأغذية والعقاقير معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، لكن الإجراءات الأميركية استثنت بعض البنوك الأجنبية عن المضي في معاملات مالية تخص صفقات إيرانية./انتهى3

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