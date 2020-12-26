2020/12/26 | 23:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية شمالي طهران إلى 8 أشخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية شمالي طهران إلى 8 أشخاص) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية شمالي طهران إلى 8 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).