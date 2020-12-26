2020/12/26 | 23:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معمرة عمرها 101 سنة أول من تلقى اللقاح ضد كورونا في ألمانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معمرة عمرها 101 سنة أول من تلقى اللقاح ضد كورونا في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معمرة عمرها 101 سنة أول من تلقى اللقاح ضد كورونا في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).