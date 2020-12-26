هل كانت مجنونة!! - عبله عبدالرحمن

2020/12/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبله_عبدالرحمن في يوم ميلادي وان كان يوما عاديا ويشبه لكل الايام التي تمر.



الا انه يظل يوما مختلفا ومميزا بالتهاني والامنيات وبعض الاهتمام في زمن التباعد الذي نعيشه بسبب جائحة كورونا.



مثل معظم المناسبات التي فقدت اهميتها اصبح التعاطف والمشاركة مجرد صورة او دعوة او امنية او مواساة بدعاء في مناسبات الحزن.



لم يكن بؤسا مني مشاركة الاهل في دعواتهم والتي كان جلها لخير الانعتاق من هذا الحجر الشامل الذي شل الحياة على ك ......





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