رئيس اسيوي ينصح بمشروب يقضي على كورونا

2020/12/26 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس دولة أسيوية ، اليوم السبت، إن مشروبا معروفا بقدرته الكبيرة على الحد من العطش، يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا.

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