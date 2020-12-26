الصحة العالمية: الجائحة لن تكون الأخيرة.. 'هذا واقع الحياة'

2020/12/26 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 41 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن جائحة كورونا لن تكون الأخيرة والأوبئة هي أمر واقع في الحياة، فيما شددت على ضرورة تعلم ثلاثة دروس اعطاها لنا الفيروس.

ونشرت المنظمة الدولية كلمة مسجلة لمديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، (26 كانون الاول 2020)، ذكر فيها انه "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط.



عالمنا انقلب رأسا إلى عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وأوضح غيبريسوس، أن "تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات"، مضيفا: "لكن كل هذا لا يجب أن يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة".

وأشار إلى أهمية "التعلم من الدروس التي تعطيها لنا الجائحة.



أولا، على كافة الدول الاستثمار في القدرات الاستنفارية من أجل منع ورصد وتخفيف كل الأنواع من حالات الطوارئ، إن كانت ناجمة عن أوبئة ناشئة طبيعيا أو أحداث متعمدة".

وأكمل غيبريسوس: "ثانيا، الاستعداد الحقيقي ليس فقط عملا يجب القيام به في قطاع الصحة، إنه يتطلب نهجا شاملا من قبل الحكومات والمجتمعات".

وأردف: "ثالثا، سلطت الجائحة الضوء على الصلات الوثيقة بين صحة البشر والحيوانات والكوكب، وهذا الأمر لا يمكن أن نتعامل به إلا عبر نهج صحة واحد".

واختتم غيبريسوس كلمته بالقول: "التاريخ يقول لنا إن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة والأوبئة هي أمر واقع في الحياة.



لكن مع الاستثمارات في قطاع الصحة العامة المدعومة بالنهج الشامل المشترك لكل الحكومات والمجتمعات ومفهوم صحة واحدة، يمكننا أن نؤمن أن أطفالنا وأطفالهم سيرثون عالما أكثر أمانا ومرونة واستدامة".

يشار إلى ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم تجاوزت حاجز الـ80 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكينز، فيما تسبب بوفاة مليون و750 ألفا و780 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره نهاية كانون الاول 2019.

وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا من حيث الإصابات، حيث تجاوز عدد المصابين 18.8 مليون حالة، يليها الهند ثم البرازيل.

يأتي ذلك في وقت تخشى فيه دول العالم من انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا، مع بداية حملة التطعيمات ضد المرض.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، تنتشر بشكل سريع بين الفئات العمرية الصغيرة.

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