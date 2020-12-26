العبادي والناطق باسم السيد الصدر يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة

2020/12/26 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مع الناطق باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر صلاح العبيدي إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان الدكتور حيدر العبادي استقبل في مكتبه الناطق باسم سماحة السيد مقتدى الصدر ، الشيخ صلاح العبيدي، وجرى خلال اللقاء بحث ما يشهده البلد من تحديات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني ، والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق خطط واستراتيجيات مدروسة .

وأضاف: كما ناقش اللقاء اجراء الانتخابات المبكرة ، بما يضمن نزاهتها وحياديتها وعدم التلاعب بنتائجها ، وتوفير جميع مستلزمات انجاحها ، باعتبارها احد المطالب الشعبية ، وتشجيع المواطنين للانتخاب واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل .

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