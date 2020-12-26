الولايات المتحدة تسجل نحو 4500 وفاة جديدة بكورونا

2020/12/26 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بتسجيلها 4496 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت المراكز الأمريكية، في إحصائية يومية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 18730806 بزيادة 339235 حالات.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا"COVID-19" زاد إلى 329592 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 4496 شخصا.

من جانبها، تفيد جامعة "جونز هوبكينز" المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد، بأن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 18881783، بينها 331116 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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