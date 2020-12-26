غرق سفينة إنزال إيرانية في مياه الخليج وفقدان طاقمها

2020/12/26 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن السلطات بدأت عملية بحث واسعة عن سبعة من أفراد طاقم سفينة إنزال انقلبت في مياه الخليج يوم الجمعة.

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