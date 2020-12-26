على طريقة فدائيي صدام.. كتائب حزب الله تهدد بـ’قطع الآذان’!

2020/12/26 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبّرت كتائب حزب الله عن تخوّفها من "نشوب حرب شاملة" داعية الجماعات المسلحة إلى التهدئة مع الولايات المتحدة، فيما استعاد الناطق باسم الفصيل، أسلوباً اتبعته سلطات النظام السابق، وذلك عبر تهديده بقطع الآذان.

واستخدم الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، لهجة مخففة في الحديث عن العلاقة مع الولايات المتحدة، داعياً إلى "ضبط النفس" مع الولايات المتحدة، وواصفاً عمليات القصف التي تنفذها مجاميع الكاتيوشا بأنها "تصب في صالح العدو، وأنها ينبغي أن لا تتكرر".

إلا أن العسكري، غادر لهجة التهدئة التي استخدمها مع الولايات المتحدة، ليهدد بقطع الآذان، في حديثه إلى القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بعد فشل محاولة إطلاق سراح أحد المتهمين المنتمين إلى الفصائل المسلحة ليلة أمس.

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