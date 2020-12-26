ميسي يثني على غوارديولا : لديه شيء مميز.. هو وانريكي افضل من تعاملت معهم

2020/12/26 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فريق برشلونة يمر بفترة عصيبة، ولديه الرغبة في مواصلة العمل، وأن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الحالي، كان أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته.وتحدث ليونيل ميسي في مقابلة مع قناة /لا سيكستا/ ، عن مميزات بيب غوارديولا، وبرر الأسباب التي تجعله يعتبر هذا المدرب الأفضل من بين الذين عمل معهم، بقوله:" غوارديولا لديه شيء مميز، هو يجعلك ترى الأمور بطريقة مختلفة، وطريقة تحضيره للمباريات مختلفة، وطريقة تجهيز اللاعبين دفاعيا، وطريقة ومكان الهجوم، حالفني الحظ بالعمل مع غوارديولا ولويس إنريكي، فهما الأفضل، العمل معهما عن قرب طورني على المستويين الكروي والتكتيكي ايضا "..وأكد قائد برشلونة في تصريحاته أنه مر بفترة سيئة خلال الصيف الماضي بسبب سوء النتائج وما حدث بعد ذلك من خلافات بينه وبين ادارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.وقال الأرجنتيني في هذا الصدد: " أنا الآن بخير، مررت بفترة سيئة في الصيف، بسبب نهاية الموسم وما حدث بعده، لقد استمر هذا معي في بداية الموسم، ولكنني الآن بخير وكلي أمل ورغبة في العمل".وخرج برشلونة من الموسم الماضي خالي الوفاض، واختتمه بهزيمة كارثية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور ربع النهائي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم.وبعد تلك الكارثة بعث ميسي رسالة إلى إدارة برشلونة طلب فيها السماح له بالرحيل مجانا عن الفريق الصيف الماضي، ولكن بارتوميو عارض هذا الأمر وطلب من الأرجنتيني دفع قيمة شرطه الجزائي البالغة 700 مليون يورو، ليتمكن من الرحيل.وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وبالتالي فأمام برشلونة خياران فقط: إما إقناع المهاجم الأرجنتيني بتجديد عقده أو بيعه في كانون الثاني لتجنب خسارته مجانا خلال الصيف المقبل.وارتبط اسم ميسي خلال الشهور الماضية بعملاقين اقتصاديين، هما: مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما دخل فريق تشيلسي في دائرة الصراع بحسب تقارير صحفية./انتهى3

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