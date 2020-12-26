2020/12/26 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، وضع خارطة طريق للتعاون بين بلاده والعراق على مدى 5 أعوام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن عن خطة "خمسية" للتعاون مع العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن عن خطة "خمسية" للتعاون مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).