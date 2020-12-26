2020/12/26 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطلق الاتحاد المركزي لنقابات العمال في العراق، السبت، مشروع بغداد التنموي برعاية شركة الودج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير وتحفيز سوق العمل العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة العمال تطلق مشروع بغداد التنموي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة العمال تطلق مشروع بغداد التنموي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).