2020/12/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي علي شريعتي وعلي الوردي #عبدالجبار_الرفاعي المثقّف النقدي غير المثقّف الأيديولوجي.



علي شريعتي مثقّف أيديولوجي، أما علي الوردي فمثقّف نقدي.



يبدو للوهلة الأولى أن شريعتي والوردي متشابهان في المنهجِ والتفكيرِ والرؤية للعالَم والمواقف، لكن ما يسود أعمالَ الوردي عقلانية نقدية لا تخلو من انطباعات ذاتية، ما يسود أعمالَ شريعتي التبشيرُ بأيديولوجيا الثورة، وتوظيفُ تراث الإسلام والنصوص الدّي ......





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