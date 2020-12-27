2020/12/27 | 00:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وعدت دبي سكانها وزوارها في كل مكان في العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021 عبر عروض فريدة للألعاب النارية والليزرية ونوافير المياه وطائرات درون في مناطقها الشهيرة، وأبرزها وسط المدينة وسط إجراءات احترازية ووقائية وأجواء آمنة وانسيابية عالية في حركة المرور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تعد العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تعد العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).