2020/12/27 | 00:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت 90 بالمائة، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).