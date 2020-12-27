2020/12/27 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت السلطات الايرانية، مساء السبت، عن غرق سفينة انزال على متنها 7 اشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.واوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، اسماعيل مكي زادة :" ان السفينة انقلبت مساء الجمعة على بعد 25 ميلا جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز ".وذكر مكي زادة :" ان الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة".وشدد المسؤول الإيراني على أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الايرانية: غرق سفينة انزال على متنها 7 اشخاص في مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الايرانية: غرق سفينة انزال على متنها 7 اشخاص في مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).