كندا تسجل أول إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

2020/12/27 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث تم رصدهما في ولاية أونتاريو.

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