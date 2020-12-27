يوفنتوس يخاطر بإغضاب رونالدو بهذا التصرف

2020/12/27 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} رجحت صحيفة اسبانية مخاطرة نادي يوفنتوس الإيطالي بإغضاب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال عرضه بالإضافة إلى مبلغ مالي في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا.

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